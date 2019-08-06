Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
Авиационная группа министерства обороны России завершила тушение лесных пожаров в выделенных ей районах Красноярского края.
Только во вторник, 6 августа, было совершено 32 вылета и сброшено 1157 тонн воды. Тушением занимались самолеты Ил-76 ВКС России и вертолеты Ми-8 армейской авиации. Площадь ликвидированных возгораний составила более 150 тысяч гектаров.
"По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - сообщили в ведомстве.
Согласно его данным, с начала проведения операции на лесные массивы в Красноярском крае и Иркутской области сброшено всего 8,159 млн тонн воды.
Сайт kp.ru писал, что авиация Минобороны присоединилась к тушению природных пожаров 1 августа. Задача была следующая - потушить пожары за пять день.
В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU