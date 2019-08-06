В Тихом океане нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-06T13:47:40+03:00

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Американские ученые обнаружили в Тихом океане часть подводной лодки USS Grunion, которая затонула 77 лет назад. Находка была сделана исследователями в рамках проекта Lost 52 Project.

Американские специалисты изучали морское дно с помощью автономных подводных аппаратов и смогли обнаружить останки затонувшей лодки. Под водой находился нос судна, который лежал на глубине 820 метров. Находка была сделана недалеко от Аляски, передает телеканал «360».

Известно, что найденное судно затонуло летом 1942 года во время своего первого боевого задания. Тогда подлодка была направлена на Алеутские острова, где ей удалось потопить два вражеских корабля. После удачной миссии экипаж направился обратно, но вскоре судно пропало с радаров. В результате, USS Grunion и 70 членов экипажа считались пропавшими.

За несколько десятилетий, проведенных под водой, корпус подлодки сильно пострадал, пишет сайт argumenti.ru.

В США нашли фрагмент затонувшей в 1942 году подводной лодки.Находка сделана в Тихом океане недалеко от Аляски

ИСТОЧНИК KP.RU