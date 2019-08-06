«Форсаж» перегнал «Короля Льва» по кассовым сборам

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-06T13:54:50+03:00

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Почти полмиллиарда - 468 млн рублей составили кассовые сборы в российских кинотеатрах фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» по данным ЕАИС. Премьеру комедийного боевика на прошедших выходных увидели более 1,5 млн российских зрителей.

Еще одна громкая кинопремьера этого лета – новая версия «Короля Льва» собрала кассы в два раза меньше – на 217 млн рублей, доведя свой совокупный бокс-офис до 2,23 млрд.

Одной из причин столь громкого успеха очередного спин-оффа «Форсажа» кинопрокатчики называют преданную аудиторию знаменитой картины. Мало кто знает, но «Форсаж» — самая продолжительная франшиза в мире, и отличный результат спин-оффа «Хоббс и Шоу» ясно дал понять: запала хватит еще на девять «Форсажей» вперед.

Трейлер фильма Форсаж: Хоббс и Шоу .

– Хотя первоначально на проект не делали высоких ставок, однако по мере появления материалов и рекламной активности ожидания заметно подросли. По степени зрелищности, юмору и самоиронии фильм превосходит все предыдущие части, - комментирует газете «Известия» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Король Лев Русский трейлер (2019). Новый русский трейлер фильма Король Лев 2019года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 18 июля 2019 Оригинальное название: The Lion King Страна: США Дистрибьютор: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS Режиссер: Джон Фавро Жанр: мюзикл, драма, приключения, семейный В главных ролях: Сет Роген, Дональд Гловер, Элфри Вудард, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джеймс Эрл Джонс Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #КорольЛев #iVideosTrailers #Трейлеры2018 #Фильмы2018 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть

ИСТОЧНИК KP.RU