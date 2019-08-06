2019-08-06T14:18:26+03:00
Политика

Министры нефти и иностранных дел Индии посетят Москву в конце августа

В планах встреча Субраманияма Джайшанкара с российским коллегой Сергеем Лавровым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Индии Субраманиям ДжайшанкарМинистр иностранных дел Индии Субраманиям ДжайшанкарФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит Москву в конце августа. Об этом сообщил посол республики в России Бала Венкатеш Варма.

"Мы ожидаем визита министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара в конце месяца", - сказал дипломат.

По его словам, глава ведомства планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Примерно в то же время в Москву прибудет также министр нефти и природного газа Дхармендр Прадхан, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в последнее время наши страны активно сотрудничают по всем направлениям. Так, например, в июле была достигнута договоренность о заключение оборонных сделок в национальных валютах и проведении совместных военных учений "Индра-2019".

Кроме того, в Нью-Дели заявили о желании перенять у России опыт применения авиации против боевиков в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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