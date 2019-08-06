Консульство РФ подтвердило задержание 10 россиян в Польше
Полиция Кракова задержала десятерых граждан России, которые, вероятно, планировали участвовать в стычке с фанатами польского футбольного клуба "Краковия". Информацию подтвердил исполняющий обязанности генерального консула РФ в городе Константин Шикин.
Сайт kp.ru писал, что операция по задержанию прошла в минувший понедельник, 5 августа. Сообщалось, что под стражей оказались не менее 20 человек, большинство из которых родом с Кавказа - выходцы из Чечни и Армении.
При себе у мужчин обнаружили оружие и запрещенные вещества. При этом вероятной причиной беспорядков назывался конфликт между нелегальными торговцами.
"Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян", - сообщил генконсул.
По его словам, никто из этих граждан пока не обращался за консульской помощью, но если она понадобится, то полиция немедленно уведомит дипломатов. Пока же задержанным предоставили переводчика и адвоката. Обвинения не предъявлены.
Согласно законам Польши, суд должен принять решение о временном аресте или отпустить задержанных не позднее чем через 48 часов, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU