2019-08-06T14:53:52+03:00
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья оставили под арестом еще на полгода

Следующее заседание по делу о хищении 11 млрд рублей состоится 14 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Фото: Михаил Терещенко ТАССЭкс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Фото: Михаил Терещенко ТАСС
Изменить размер текста:

Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении свыше 11 миллиардов рублей. Экс-чиновник проведет под стражей еще по крайней мере полгода.

"Удовлетворить ходатайство стороны обвинения, продлить Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев", - огласила постановление судья.

Сайт kp.ru писал, что ранее экс-министр призвал вину по всем предъявленным ему обвинениям и попросил рассмотреть дело в особом порядке без изучения доказательств. Сейчас ему вменяются десять преступлений по статьям "мошенничество", "растрата" и "легализация денежных средств".

Адвокат подсудимого Алексей Карпов попросил снять обвинения по 14 эпизодам в связи с истечением срока давности. Представители потерпевших возразили и попросили время для обоснования правовой позиции. Заседание отложено на 14 августа, передает ТАСС.

Алексей Кузнецов является организатором преступной группы, которая заключала фиктивные сделки с подставными юрлицами и нанес ущерб свыше 14 млрд рублей. Его задержали в 2013 году во Франции и экстрадировали в Россию в январе 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Индии автобус с детьми сорвался в ущелье
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат от партии Зеленского предложил построить стену на границе с Донбассом
В Бразилии пациент аккомпанировал хирургу во время собственной операции
Консульство РФ подтвердило задержание 10 россиян в Польше
Российские ученые хотят создать космическую заправку на орбите
Эксперт прокомментировал ужесточение наказания за непропуск "скорой"
Министры нефти и иностранных дел Индии посетят Москву в конце августа
Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда
Не менее 57 человек скончались в Японии из-за жары
Госдеп Украины подтвердил открытие дела из-за отдыха Порошенко на Мальдивах
В ходе протестов в Гонконге задержали 148 человек
«Форсаж» перегнал «Короля Льва» по кассовым сборам
Опровергнут миф о запрете Винни-Пуха в Китае
В Тихом океане нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны
Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ посетит Россию
Свыше половины россиян опасаются ядерной войны