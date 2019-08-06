Экс-министра финансов Подмосковья оставили под арестом еще на полгода

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-06T14:53:52+03:00

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Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении свыше 11 миллиардов рублей. Экс-чиновник проведет под стражей еще по крайней мере полгода.

"Удовлетворить ходатайство стороны обвинения, продлить Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев", - огласила постановление судья.

Сайт kp.ru писал, что ранее экс-министр призвал вину по всем предъявленным ему обвинениям и попросил рассмотреть дело в особом порядке без изучения доказательств. Сейчас ему вменяются десять преступлений по статьям "мошенничество", "растрата" и "легализация денежных средств".

Адвокат подсудимого Алексей Карпов попросил снять обвинения по 14 эпизодам в связи с истечением срока давности. Представители потерпевших возразили и попросили время для обоснования правовой позиции. Заседание отложено на 14 августа, передает ТАСС.

Алексей Кузнецов является организатором преступной группы, которая заключала фиктивные сделки с подставными юрлицами и нанес ущерб свыше 14 млрд рублей. Его задержали в 2013 году во Франции и экстрадировали в Россию в январе 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU