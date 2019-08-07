2019-08-07T00:30:39+03:00
Политика

Пушков: Столтенберг признал, что США и НАТО имели виды на Крым

Так российский сенатор прокомментировал заявление генсека Альянса о «конкуренции великих держав»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Заявив, что воссоединение Крыма с Россией стало результатом «конкуренции великих держав», генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал, что Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса действительно «имели виды» на полуостров, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». То есть признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу», - написал он на своей странице в Twitter.

«На случай, если кто сомневался», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, это заявление Столтенберга прозвучало в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии, когда он говорил о глобальных мировых проблемах.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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