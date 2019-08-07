На Сахалине столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек
Ранним утром в среду, 7 августа, на Сахалине рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Макаров — Южно-Сахалинск», столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Как минимум у троих из них – переломы, детей среди пострадавших нет.
Как рассказал источник «КП», авария произошла «на 133-м километре плюс 600 метров» трассы «Южно-Сахалинск – Оха» близ села Тихая в Макаровском районе. Автобус, в салоне которого в тот момент находился 21 пассажир, столкнулся с кран-балкой.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики "Скорой помощи"Фото: Предоставлено очевидцем
Очевидцы аварии прислали «Комсомольской правде» фотографии с места ДТП, где сейчас работают автоинспекторы и врачи «Скорой помощи».
В салоне автобуса находился 21 пассажирФото: Предоставлено очевидцем
ИСТОЧНИК KP.RU