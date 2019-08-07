2019-08-07T07:30:00+03:00
Общество

Погода в Москве на 7 августа 2019 года: небольшой дождь и до 22 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 августа 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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До 22 градусов тепла ожидается в Москве в средуДо 22 градусов тепла ожидается в Москве в средуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 7 августа 2019 года ожидается облачная с прояснениями. Днем по прогнозам синоптиков в столице пройдет небольшой дождь, ближе к вечеру и ночью в отдельных районах возможна гроза.

Ветер в дневное время суток будет дуть южный, ночное – юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Днем в городе температура составит 20-22 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 13 градусов. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Ранее сайт kp.ru писал, что начало последнего месяца лета не порадует россиян хорошей погодой. Жителям России синоптики обещают аномальной холодный август.

ИСТОЧНИК KP.RU

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