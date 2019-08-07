Порошенко в ночь на среду вернулся на Украину

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-07T07:49:13+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в ночь на среду, 7 августа, вернулся на Украину. Самолет с ним приземлился в аэропорту Жуляны.

"Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев, - пишет украинское издание «Страна». - Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20:35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30".

Затем Порошенко на двух "Мерседесах" покинул аэропорт. Как сообщили журналисты, все произошло очень быстро - самолет сел, его пассажиры погрузились в машины и тут же уехали.

Сайт kp.ru писал, что экс-президент Украины вместе с семьей отправился на отдых. При этом сообщалось, что бывший лидер государства отказался от государственной охраны. О том, является ли это решение временным или окончательным, неизвестно. Однако сам политик улетел из страны вскоре после написания соответствующего заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU