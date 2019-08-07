Пушков прокомментировал желание американского посла уйти в отставку

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-07T08:42:40+03:00

Российский сенатор считает, что таким шагом Джон Хантсман признал, что «Вашингтон довел отношения с Россией до ручки»

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что преждевременный уход Джона Хантсмана с должности посла США в России является признанием того, что Вашингтон довел отношения с РФ до ручки.

«Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон - при самом активном участии конгресса - довел отношения с Россией до ручки, - написал он в «Твиттере».

Пушков также добавил, что «в такой обстановке Хантсман счел, что лучше уйти». Это, по мнению сенатора, является логичный шагом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 59-летний Джон Хантсман, проработавший в Москве послом меньше двух лет, направил главе Белого дома Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. В частности, в своем послании дипломат указал, что российско-американским отношениям «не поможет ни перезапуск, ни рестарт».

ИСТОЧНИК KP.RU