2019-08-07T08:58:29+03:00
Общество

В Росстате назвали основные причины незанятости в России

За первый квартал 2019 года 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов
Марина ВЕНЦОВА
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Названы основные причины незанятости в РоссииНазваны основные причины незанятости в РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Росстат привел данные о том, какие причины являются основными для увольнения по итогам первого квартала текущего года.

- среди безработных, которые имеют опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела;

- 26,6% уволились по собственному желанию;

- чуть более 6% закончили работать по причине окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера;

- 0,3% не работали по причине увольнения из Вооруженных сил;

- другие причины для увольнения назвали примерно треть россиян (26,8%), пишет RT.

Российские рекрутеры, как ранее писал сайт kp.ru, рассказали, какие рабочие специальности самые востребованные в России. Как оказалось, в основном требуются сотрудники на заводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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