СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-07T10:01:45+03:00

Йозеф Реш также отметил, что готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в качестве свидетеля по данному делу

Изменить размер текста: A A

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, которые занимается расследованием крушения малайзийского Boeing над территорией Донбасса, готов обнародовать собранные им данные о причинах трагедии. В ближайшее время он может обратиться с таким предложением к России, Малайзии, а также другим странам.

Реш сообщил, что опубликует имеющиеся у него данные, в том числе имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера. Кроме того, по словам детектива, он намерен обнародовать данные с американских спутников, если официальное международное следствие не отреагирует на его повторный запрос принять эти доказательства, пишет РИА Новсости.

Отмечается, что ранее Реш уже пытался передать собранную информацию Нидерландам, однако получил отказ. Детектив отметил, что не может заставить никого из Совместной следственной группы (ССГ) принять обнаруженные им сведения, но может обнародовать их вместе с Малайзией, Россией, а также любым государством, причастным к этому делу или тем, которое захочет в нем участвовать.

Кроме того, Йозеф Реш заявил, что готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в качестве свидетеля, если будет организован процесс по искам родственников жертв крушения MH17.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ходе частных расследований, которые проводят эксперты и журналисты по всему миру, неоднократно утверждалось, что в катастрофе в небе над Донбассом виновата Украина.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Документальный фильм про крушение боинга MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU