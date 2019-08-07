СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-07T10:39:53+03:00

Шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой Аланьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель генконсульства сообщила, что тяжелых ранений у граждан России нет

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Авария с участием автобуса с российскими туристами произошла недалеко от турецкой Аланьи. Как отметил представитель генконсульства в Анталье, в результате ДТП пострадали шесть человек.

"Тяжелых ранений у них нет", - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

В настоящее время генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Турции на трассе Анкара - Аксарай произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии шесть человек погибли, еще 44 получили ранения и травмы. Среди жертв аварии есть один ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказана необходимая медицинская помощь.

Всего в момент ЧП в автобусе находились 46 пассажиров и 4 члена экипажа. На отрезке дороги между Анкарой и Аксараем, у поворота Ортакёй машина вылетела в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU