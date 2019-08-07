2019-08-07T13:36:37+03:00
Экономика

Россияне стали получать меньше зарплат «в конверте»

Количество полуофициальных окладов снизилось на 10%
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сейчас в России зарплаты в конвертах получают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человекСейчас в России зарплаты в конвертах получают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человекФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Объем серых зарплат, полученных россиянами за прошлый год превысил 13 милиардов рублей. Хоть это и сравнимо с расходами федерального бюджета, составившими 16,8 миллиардов, это наименьший показатель за последние пять лет. Улучшение ситуации с теневыми доходами эксперты объясняют снижением потребительской активности населения, и как следствие сжатием рынка фриланса и частных услуг.

Как сообщил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида, в 2014–2015 годах количество людей, получавших в том или ином виде серую оплату достигало 40%. Сейчас эта доля снизилась до примерно 30%, сообщают Известия.

Тем не менее серые заплаты остаются привлекательными для населения из-за общественного недоверия к пенсионной реформе. Регистрация доходов и государственные накопления не слишком привлекают граждан, предпочитающих единомоментное получение средств. По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева единственным способом возвращения россиян к белым зарплатам является ежегодная индексация пенсий. При таком подходе серая оплата труда должна значительно сжаться уже через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метеорологи назвали основную причину холодного лета
Минобороны опубликовало первое видео с ударным беспилотником «Охотник»
Месут Озил может уехать в США вместо Руни
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро
Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандской четверки"
Скотленд-Ярд не имеет доказательств причастности властей России к делу Скрипалей
В Гренландии зафиксировали рекордное таяние льда
Россиян обяжут сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским
Стало известно имя подозреваемого в убийстве шансонье Михаила Круга
Британский телеведущий посоветовал полным людям умирать ради сохранения бюджета
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел мощный взрыв
Названы самые богатые спортсменки мира
Пентагон: ИГ* находится в процессе возрождения в Сирии
Автоэксперт раскритиковал проверку полисов ОСАГО с помощью камер