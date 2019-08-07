Россияне стали получать меньше зарплат «в конверте»
Объем серых зарплат, полученных россиянами за прошлый год превысил 13 милиардов рублей. Хоть это и сравнимо с расходами федерального бюджета, составившими 16,8 миллиардов, это наименьший показатель за последние пять лет. Улучшение ситуации с теневыми доходами эксперты объясняют снижением потребительской активности населения, и как следствие сжатием рынка фриланса и частных услуг.
Как сообщил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида, в 2014–2015 годах количество людей, получавших в том или ином виде серую оплату достигало 40%. Сейчас эта доля снизилась до примерно 30%, сообщают Известия.
Тем не менее серые заплаты остаются привлекательными для населения из-за общественного недоверия к пенсионной реформе. Регистрация доходов и государственные накопления не слишком привлекают граждан, предпочитающих единомоментное получение средств. По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева единственным способом возвращения россиян к белым зарплатам является ежегодная индексация пенсий. При таком подходе серая оплата труда должна значительно сжаться уже через пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU