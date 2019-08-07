2019-08-07T12:24:13+03:00
Политика

Пентагон: ИГ* находится в процессе возрождения в Сирии

В США также отмечают, что террористическая группировка укрепляет свои позиции в Ираке
Марина ВЕНЦОВА
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В Пентагоне заявили, что ИГ* находится в процессе возрождения в СирииВ Пентагоне заявили, что ИГ* находится в процессе возрождения в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В докладе генерального инспектора Министерства обороны Соединенных Штатов, опубликованном во вторник, отмечается, что запрещенная в России террористическая группировка ИГ* укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии.

"Несмотря на то, что территориальный "халифат" был потерян, ИГ* укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что боевики ИГ* проявляют активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь.

Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года.

Напомним, решение о выводе американского воинского контингента из Сирии было принято главой Белого дома Дональдом Трампом в конце 2018 года. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данное мероприятие будет завершено до конца апреля 2019 года. В январе госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял о начале выполнения указа президента США о выводе войск из Сирии.

* - запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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