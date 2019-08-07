Названы самые богатые спортсменки мира

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-07T12:36:17+03:00

Серена Уильямс признана самой богатой спортсменкой мира Фото: REUTERS

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Список самых богатых спортсменок мира возглавила Серена Уильямс. Теннисистка оказалась на верхней строчке рейтинга Forbes. Доход американской теннисистки составил 29,2 миллиона долларов, благодаря чему спортсменка смогла удержать первенство уже четвертый раз подряд.

Отмечается, что за год Уильямс заработала 4,2 миллиона долларов призовыми. Остальные доходы спортсменка получила благодаря различным рекламным контрактам.

На втором месте престижного списка расположилась еще одна теннисистка — японская спортсменка Наоми Осака, чей доход составляет 24,3 миллиона долларов. На третьем месте рейтинга оказалась теннисистка из Германии Анжелика Кербер. Доход спортсменки в два раза меньше - 11,8 миллионов долларов.

Добавим, что в рейтинг попала и российская теннисистка Мария Шарапова. Спортсменка расположилась на седьмой позиции. По данным издания, ее доходы составили есмь миллионов долларов, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU