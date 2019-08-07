В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел мощный взрыв

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-07T12:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник у здания налоговой инспекции прогремел мощный взрыв. В момент происшествия в нем находились два человека, никто из них не пострадал. В результате взрыва поврежден только фасад строения.

Как сообщило издание DR, утром 7 августа место инцидента посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков. Он назвал происшествие "очень серьезным".

В настоящее время на месте ЧП работает полиция, устанавливаются виновные.

Ранее сайт kp.ru писал, что в центре Копенгагена неизвестный открыл стрельбу, ранены несколько человек, в том числе двое полицейских. Сотрудники правоохранительных органов в связи с инцидентом были вынуждены оцепить район Христиания, где были слышны выстрелы.

Власти датской столицы после стрельбы призвали жителей города избегать посещения Христиании, а жителей этого района – не выходить пока на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU