Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-07T13:24:08+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского исключить дальнейшие обстрелы подразделениями Вооруженных сил Украины населенных пунктов Донбасса, которые приводят к гибели мирных граждан. Об этом сообщила в среду в пресс-служба Кремля.

Кроме того, в ходе обсуждения вопросов урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения перемирия, которое было достигнуто с 21 июля, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Стороны также обсудили в ходе переговоров активизацию работы по возвращению удерживаемых лиц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, как писал сайт kp.ru, что утром в среду, 7 августа, провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, разговор был инициирован в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU