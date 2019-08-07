Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-07T14:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 10 лет назад житель Бельгии совершенно случайно приобрел подлинник картины Рембрандта, передает издание The Brussels Times. Мужчина просто зашел в бар и разговорился там с незнакомцем. Выяснилось, что посетитель заведения испытывает огромные финансовые трудности. Тогда мужчина решил помочь своему новоиспеченному другу. Он купил у него картину с изображением Иисуса, отдав за нее 500 евро. Бельгиец даже не подозревал, что у него в руках работа великого голландского художника.

Все это время картина провисела в баре, которым владел мужчина. Однажды на нее обратил внимание его друг, который увлекается искусством. Он предположил, что это может быть картина Рембрандта «Портрет Иисуса». Тогда они решили отдать картину на экспертизу, которая показала, что шедевр действительно принадлежит кисти Рембрандта. Эксперты оценивают эту работу примерно в 30 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU