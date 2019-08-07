2019-08-07T13:49:18+03:00
Общество

Скотленд-Ярд не имеет доказательств причастности властей России к делу Скрипалей

При этом британская полиция готова предъявить обвинения гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Скотленд-Ярд не имеет доказательств причастности властей России к делу СкрипалейСкотленд-Ярд не имеет доказательств причастности властей России к делу СкрипалейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу сообщил, что полиция Британии не имеет достаточного количества доказательств для предъявления обвинения российскому руководству в связи с якобы имевшей место попыткой покушения на бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля, а также его дочь Юлию в Солсбери в прошлом году.

При этом, полицейский чиновник отметил, что ведомство готово предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Британские власти считают их вероятными исполнителями преступления.

Как подчеркнул Басу, уголовное расследование по делу об отравлении в Солсбери по-прежнему продолжается, сообщила газета The Guardian.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в данном инциденте Москву. Россия, со своей стороны, предлагала провести совместное расследование, однако инициатива была проигнорирована. Позже Великобритания предъявила фотографии двух "подозреваемых", заявив что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб. При этом мужчины заявили, что посещали Солсбери как туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метеорологи назвали основную причину холодного лета
Минобороны опубликовало первое видео с ударным беспилотником «Охотник»
Месут Озил может уехать в США вместо Руни
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро
Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандской четверки"
В Гренландии зафиксировали рекордное таяние льда
Россияне стали получать меньше зарплат «в конверте»
Россиян обяжут сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским
Стало известно имя подозреваемого в убийстве шансонье Михаила Круга
Британский телеведущий посоветовал полным людям умирать ради сохранения бюджета
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел мощный взрыв
Названы самые богатые спортсменки мира
Пентагон: ИГ* находится в процессе возрождения в Сирии
Автоэксперт раскритиковал проверку полисов ОСАГО с помощью камер