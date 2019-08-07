Скотленд-Ярд не имеет доказательств причастности властей России к делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-07T13:49:18+03:00

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Замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу сообщил, что полиция Британии не имеет достаточного количества доказательств для предъявления обвинения российскому руководству в связи с якобы имевшей место попыткой покушения на бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля, а также его дочь Юлию в Солсбери в прошлом году.

При этом, полицейский чиновник отметил, что ведомство готово предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Британские власти считают их вероятными исполнителями преступления.

Как подчеркнул Басу, уголовное расследование по делу об отравлении в Солсбери по-прежнему продолжается, сообщила газета The Guardian.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в данном инциденте Москву. Россия, со своей стороны, предлагала провести совместное расследование, однако инициатива была проигнорирована. Позже Великобритания предъявила фотографии двух "подозреваемых", заявив что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб. При этом мужчины заявили, что посещали Солсбери как туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU