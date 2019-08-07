Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандской четверки"

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-07T14:06:40+03:00

В пресс-службе президента Украины отметили, что готовятся документы для подписания на высшем уровне

Изменить размер текста: A A

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорись о проведении встречи в нормандском формате. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне».

Кроме того, как добавили в пресс-службе, в ходе разговора речь о важности диалога в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Также украинский и российский лидеры обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Также Зеленский и Путин во время телефонного разговора обсудили вопрос обмена пленными.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что позвонил в Кремль и обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе, где накануне погибли несколько украинских военных. Позже в Кремле подтвердили данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU