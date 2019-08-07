Минобороны опубликовало первое видео с ударным беспилотником «Охотник»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-07T14:29:05+03:00

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Минобороны опубликовало видео полета тяжелого БПЛА «Охотник». Первый полноценный полет устройства состоялся 3 августа, аппарат провел тогда в воздухе около 20 минут под управлением оператора. До этого испытания проходили только в формате «прыжков» по взлетной полосе.

Впервые управляемая модель «Охотника» была показана на Международном военно-техническом «Армия-2019». Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что первый автономный полет состоится уже до конца этого года.

Разработка «Охотника» ведется с 2012 года. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло», масса машины составляет около 20 тонн, аппарат оснащен реактивным двигателем. По данным МО РФ, он имеет противорадиолокационное покрытие и в настоящее время оснащен аппаратурой для разнообразных видов разведки. В дальнейшем планируется добавление ударного вооружения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/724605" frameborder="0"></iframe> Минобороны России опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".

ИСТОЧНИК KP.RU