Минобороны опубликовало первое видео с ударным беспилотником «Охотник»
Минобороны опубликовало видео полета тяжелого БПЛА «Охотник». Первый полноценный полет устройства состоялся 3 августа, аппарат провел тогда в воздухе около 20 минут под управлением оператора. До этого испытания проходили только в формате «прыжков» по взлетной полосе.
Впервые управляемая модель «Охотника» была показана на Международном военно-техническом «Армия-2019». Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что первый автономный полет состоится уже до конца этого года.
Разработка «Охотника» ведется с 2012 года. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло», масса машины составляет около 20 тонн, аппарат оснащен реактивным двигателем. По данным МО РФ, он имеет противорадиолокационное покрытие и в настоящее время оснащен аппаратурой для разнообразных видов разведки. В дальнейшем планируется добавление ударного вооружения.
Минобороны России опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
ИСТОЧНИК KP.RU