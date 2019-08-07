Месут Озил может уехать в США вместо Руни
После того, как стало достоверно известно, что Уэйн Руни по окончании контракта с американским «Ди Си Юнайтед» переходит в команду АПЛ «Дерби каунти», скауты «Ди Си Юнайтед» в срочном порядке начали искать ему замену.
На радар селекционеров попался полузащитник так же английской команды (Арсенал Лондон), выступающей в премьер лиге – Месут Озил.
Летом 2013 года немецкий футболист перешел к «пушкарям» из мадридского «Реала» из-за конфликта с главным тренером мадридцев – Карло Анчелотти.
С 2013 года он прочно закрепился в основе «Арсенала», и только последние пару сезонов из-за частых травм (возможно, в силу возраста) начал выходить с замен.
В минувшем сезоне Озил в составе «Арсенала» принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевых паса.
ИСТОЧНИК KP.RU