2019-08-07T14:29:34+03:00
Наука

Метеорологи назвали основную причину холодного лета

В такой погоде виновата Луна
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал о причинах холодного летаЭксперт рассказал о причинах холодного летаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В холодном лете оказалось виновато гравитационное воздействие. По мнению главного научного сотрудника Росгидромета, доктора физико-математических наук Николая Сидоренко, прохладная погода в европейской части России в последние месяцы связана с влиянием Луны на Землю.

«Да, Луна действует. Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» - на земную атмосферу», - отметил эксперт.

По мнению метеоролога нарушение сезонного хода связано именно с лунным циклом. Если допустить это, то согласно теории, потепление россиян ждет только через три месяца, а значит, октябрь-ноябрь в 2019 году будут очень теплыми, пишет сайт mk.ru.

Кроме того, эксперт отметил, что на Земле наблюдаются и восьмилетние циклы Луны. Каждые четыре года фазы Луны изменяются на противоположные - вместо новолуний наблюдаются полнолуния. При новолунии Луна находится между Солнцем и Землей, а при полнолунии между Солнцем и Луной оказывается Земля. В связи с этим меняется и конфигурация гравитационных сил. Из-за чего можно проследить закономерность, что холодная или, наоборот, аномально жаркая погода повторяется каждые восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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