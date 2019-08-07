Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-07T14:32:35+03:00

Ранее геноцидом против осетин были признаны события 1920 года

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика признает геноцидом не только события 1920 года, как уже было сделано ранее, но и 2008 года.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, ест ли планы признания геноцидом событий 2008 года, глава республики ответил: "Да. Об этом идет разговор".

"Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года", - уточнил Бибилов.

Напомним, по заявлению парламента Южной Осетии, тогда в результате событий 1920 года было убито и погибло при бегстве через горы около 5300 человек, что составило 6-8% от всего населения республики.

Ранее сайт kp.ru писал, что бывший председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе намерена поднять вопрос о привлечении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к ответственности за войну в Южной Осетии. Кроме того, она призывает к диалогу с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU