В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики Евросоюза

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-07T14:45:11+03:00

Немецкий бизнес считает, что ограничительные меры со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока-2» превратять энергетическую политику ЕС в «игрушку США»

Изменить размер текста: A A

Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхел заявил, что возможные санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении «Северного потока-2» могут превратить энергетическую политику Европейского союза в «игрушку США».

«Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария, - цитирует его Die Welt. - Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку Соединенных Штатов».

Бюхеле отметил, что произойдет «неизбежный раскол» между ЕС и США, а также будет причинен большой ущерб обеим сторонам. Кроме того, по его мнению, возможное введение ограничительных мер Соединенных Штатов также может осложнить переговоры между ЕС, Россией и Украиной о новом транзитном соглашении.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, комитет Сената США по международным делам 31 июля проголосовал за санкции против "Северного потока - 2". Теперь для окончательного принятия данной законодательной инициативы за нее должны проголосовать в сенате в полном составе, одобрить в палате представителей. После этого законопроект поступит на подпись главе Белого дома Дональду Трампу.

ИСТОЧНИК KP.RU