«Это данные за 2017 год»: Минтруд прокомментировал сообщения о бедности в России

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-07T15:17:35+03:00

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7 августа Росстат опубликовал статистику, согласно которой больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Отмечается, что 26% всех несовершеннолетних проживают в семьях, чей доход ниже прожиточного минимума. Правда, эти данные представлены за 2017 год. С тех пор ситуация существенно улучшилась, считают в Минтруде.

- с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос. В том числе осуществления выплат в связи с рождением и воспитанием детей, что оказывает существенную материальную поддержку семьям с детьми, - цитирует ответ министерства РИА Новости.

Первый шаг к улучшению социального обеспечения детей уже сделан. С этого года в России увеличились выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Однако проблему это решает не полностью, считает колумнист "КП" Сергей Мардан. Реальные траты на ребенка, собственно, после трех лет и начинаются. Поэтому граждане с низким доходом по-прежнему боятся заводить детей. Выход из такой ситуации - дальнейшее увеличение пособий и улучшение социального обеспечения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU