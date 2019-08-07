Президент Казахстана уволил бывшего министра обороны из системы Вооруженных сил
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил бывшего министра обороны Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил Республики Казахстан.
Как отмечается в распоряжении на официальном сайте президента страны, главой экс-главой ведомства были упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, которые повлекли за собой взрывы в Арыси.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов одной из воинских частей произошел взрыв. Известно, что разу после взрыва за помощью обратилось 34 человека. Им помогли медики центральной больницы Ордабасинского района.
В связи с ЧП сразу же началась эвакуация жителей города. Всего в нем проживает чуть больше 44 тысяч человек. На место происшествия вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев,
Население города Арысь эвакуировали из-за взрыва боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU