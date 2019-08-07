2019-08-07T15:10:20+03:00
В мире

Президент Казахстана уволил бывшего министра обороны из системы Вооруженных сил

Такое решение принято в связи со взрывами на военном складе [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил бывшего министра обороны Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил Республики Казахстан.

Как отмечается в распоряжении на официальном сайте президента страны, главой экс-главой ведомства были упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, которые повлекли за собой взрывы в Арыси.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов одной из воинских частей произошел взрыв. Известно, что разу после взрыва за помощью обратилось 34 человека. Им помогли медики центральной больницы Ордабасинского района.

В связи с ЧП сразу же началась эвакуация жителей города. Всего в нем проживает чуть больше 44 тысяч человек. На место происшествия вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев,

Население города Арысь эвакуировали из-за взрыва боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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