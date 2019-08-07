Цены на золото побили шестилетний рекорд

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-07T16:17:59+03:00

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Впервые за шесть лет ценыана золото на торгах превысила 1,5 тысячи долларов. В последний раз такие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года, тогда за унцию золота просили выше данной отметки.

Данные торгов свидетельствуют, что драгоценный металл с поставкой в декабре 2019 года на бирже Comex прибавил в цене 1,17%. Таким образом 7 августа стоимость фьючерса составила 1, 501,6 долларов.

Эксперты связывают подорожание с торговой войной, которая развернулась между США и Китаем. Напряженность добавляет общая тенденция на снижение на мировых фондовых рынках.

Кстати, в июне текущего года драгметалл пытался побить существующий рекорд, но цена не дотянула всего 100 долларов, составив 1,4 тыс.долларов за унцию.

Ранее, сайт kp.ru сообщал, что США обвинили Китай в манипуляциях с валютой. Глава американского Минфина заявил, что КНР создает себе «нечестные преимущества» и пообещал пожаловаться в МВФ.

ИСТОЧНИК KP.RU