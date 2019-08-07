2019-08-07T18:02:02+03:00
Спорт

Победители «Большого фестиваля футбола» встретились с игроками «Зенита»

Также юные спортсмены посетили матч сине-бело-голубых против «Краснодар» на «Газпром Арене»
Степан СТЕПАНОВ
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Незабываемый опыт: юные футболисты лично познакомились с игроками ФК "Зенит".Незабываемый опыт: юные футболисты лично познакомились с игроками ФК "Зенит".
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В среду, 7 августа, 45 детей из тренировочного лагеря «Большого фестиваля футбола» побывали на тренировочной базе «Зенита». Юные спортсмены посмотрели, как чемпионы России готовятся к ближайшему матчу против московского «Динамо», пообщались с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком и футболистами команды.

Напомним, что летом 2019 года «Большой фестиваль футбола», организованный «Зенитом» и Газпромбанком, побывал в семи городах России - Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, которые отправились на двухнедельные тренировочные сборы в «Газпром»-Академию.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, «Зенит» и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.

В Санкт-Петербурге помимо тренировок у детей была насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия по городу, посещение музеев и Петергофа, а также матча «Зенит» - «Краснодар» на «Газпром Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

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