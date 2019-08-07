Владимир Зеленский заблудился на торжественной церемонии в Анкаре
Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Не обошлось без накладок. Во время торжественной церемонии в Анкаре украинский лидер заблудился и ушел в другую сторону.
Во время осмотра строя почетного караула Владимир Зеленский почему-то не стал принимать рапорт у офицера и направился в противоположном направлении.
Выправлять ситуацию пришлось главе принимающей страны Реджепу Эрдогану. Он подсказал гостю верное направление и дальше все прошло без накладок.
Сообщается, что в ходе переговоров Зеленский и Эрдоган затронут тему двустороннего сотрудничества. В этот же визит запланирована встреча с патриархом из Стамбула Варфоломеем, ранее предоставившим раскольникам на Украине автокефалию.
В конце визита ожидается совместная пресс-конференция лидеров двух государств, сообщает Пятый канал.
Ранее Владимир Зеленский уже успел пообщаться с представителями украинской общины в Турции. Он выразил надежду, что настанет время, когда Крым снова станет украинским.
ИСТОЧНИК KP.RU