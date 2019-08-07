2019-08-07T20:11:07+03:00
В мире

Владимир Зеленский заблудился на торжественной церемонии в Анкаре

Помог ему турецкий коллега [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Владимир Зеленский находится с официальным визитом в ТурцииВладимир Зеленский находится с официальным визитом в ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Не обошлось без накладок. Во время торжественной церемонии в Анкаре украинский лидер заблудился и ушел в другую сторону.

Во время осмотра строя почетного караула Владимир Зеленский почему-то не стал принимать рапорт у офицера и направился в противоположном направлении.

Выправлять ситуацию пришлось главе принимающей страны Реджепу Эрдогану. Он подсказал гостю верное направление и дальше все прошло без накладок.

Сообщается, что в ходе переговоров Зеленский и Эрдоган затронут тему двустороннего сотрудничества. В этот же визит запланирована встреча с патриархом из Стамбула Варфоломеем, ранее предоставившим раскольникам на Украине автокефалию.

В конце визита ожидается совместная пресс-конференция лидеров двух государств, сообщает Пятый канал.

Ранее Владимир Зеленский уже успел пообщаться с представителями украинской общины в Турции. Он выразил надежду, что настанет время, когда Крым снова станет украинским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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