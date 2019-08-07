Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Instagram

СЕГОДНЯ 20:26 2019-08-07T20:26:44+03:00

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Пользователи из разных стран жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram. Проблемы начались 7 августа в 16:14 по мск времени. Об этом свидетельствует информация на сайте сервиса Downdetector.

Больше всего проблем возникло у жителей США, Франции, Германии, Великобритании. В России тоже фиксировались проблемы, но не в таком количестве.

У нас сильнее всего пострадали пользователи из столицы, именно здесь чаще всего система давала сбой.

Возникали проблемы с обновлением ленты новостей - 72% пользователей, не удавалось зайти на свою страницу – 16%, а 10% пользователей в целом фиксировали странности в работе системы. У кого-то не загружались stories, а кто-то не мог прочитать личные сообщения.

Пока не известно, когда будет налажена работа соцсети. Официальных комментариев от представителей Instagram не поступало.

Кстати, несколькими часами ранее на проблемы жаловались пользователи «ВКонтакте». Неполадки были зафиксированы в 15:26: в это время 68% людей обратили внимание на проблемы с сайтом, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU