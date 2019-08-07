2019-08-07T20:55:59+03:00
В мире

После попытки задержания Атамбаева в Киргизии отключен связанный с ним телеканал

«Апрель ТВ» перестал вещать сначала в цифровом, а потом и в кабельном формате
Ася РОМАНЧУК
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Информация о задержании экс-президента Киргизии не подтвердиласьИнформация о задержании экс-президента Киргизии не подтвердиласьФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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После сообщений о штурме резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в стране перестал вещать связанный с ним телеканал. «Апрель ТВ» прекратил вещание сначала в цифровом формате, а потом и на кабельных каналах. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

Представитель штаба отметил, что вещание прекратилось сразу после штурма резиденции, которая находится в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция проводилась местным МВД при поддержке бойцов спецназа, но задержать Атамбаева не удалось.

Информация о задержании, которую распространили изначально, не подтвердилась. Дочь экс-президента сообщила, что ее отец по-прежнему в Кой-Таше. Очевидцы спецоперации делились подробностями, что во врем штурма слышалась стрельба и пострадало 10 человек.

В свою очередь сторонники экс-президента взяли в заложники нескольких силовиков, но эту информацию в правоохранительных органах не подтвердили.

В село Кой-Таш продолжают стягиваться сотрудники правоохранительных структур. В связи с обостренной ситуацией действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в столицу из Иссык-Кульской области.

Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.#ОймоМедиа

ИСТОЧНИК KP.RU

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