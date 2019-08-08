2019-08-08T00:19:02+03:00
Политика

Эрдоган заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией

Президент Турции провел совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским
Мария ИГНАТЬЕВА
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Турция снова заявила о непризнании воссоединения Крыма с РоссиейТурция снова заявила о непризнании воссоединения Крыма с РоссиейФото: REUTERS
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о своей позиции в отношении воссоединения Крыма с Россией. На пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединение.

- Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности, - цитирует Эрдогана "РИА Новости".

Он также уточнил, что надеется на окончание конфликта в Донбассе и выступил в поддержку ОБСЕ.

- Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу, - добавил лидер республики.

Между тем турецкие политики ранее высказывались о необходимости признать Крым российским. Крымские татары Турции поддержали вхождение Крыма в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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