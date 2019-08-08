США панируют вернуться к разговору с КНДР о разоружении страны
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшие две недели намерен снова сесть за стол переговоров с КНДР, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. По его словам, Америка не изменила свою позицию относительно этого вопроса в связи с недавними пусками, которые провел Пхеньян.
- Стратегия президента Трампа и его администрации по вопросу Северной Кореи не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и бесповоротной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы наблюдаем за действиями, которые они предпринимают в Северной Корее. Очевидно, что тесты ядерного оружия не имели место, ракеты дальнего действия не были запущены, - сказал Помпео.
Напомним, что ранее южнокорейские военные заявляли о четвертом пуске баллистических ракет малой дальности за последние две недели. Президент США Дональд Трамп тогда подчеркнул, что не обеспокоен этим, так как опасности для Америки ракеты не представляли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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