США панируют вернуться к разговору с КНДР о разоружении страны

СЕГОДНЯ 01:03 2019-08-08T01:03:53+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшие две недели намерен снова сесть за стол переговоров с КНДР, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. По его словам, Америка не изменила свою позицию относительно этого вопроса в связи с недавними пусками, которые провел Пхеньян.

- Стратегия президента Трампа и его администрации по вопросу Северной Кореи не изменилась. Наши усилия направлены на достижение полной и бесповоротной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы наблюдаем за действиями, которые они предпринимают в Северной Корее. Очевидно, что тесты ядерного оружия не имели место, ракеты дальнего действия не были запущены, - сказал Помпео.

Напомним, что ранее южнокорейские военные заявляли о четвертом пуске баллистических ракет малой дальности за последние две недели. Президент США Дональд Трамп тогда подчеркнул, что не обеспокоен этим, так как опасности для Америки ракеты не представляли.

ИСТОЧНИК KP.RU