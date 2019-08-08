Пакистан намерен понизить уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира

СЕГОДНЯ 01:59 2019-08-08T01:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Пакистана заявили, что намерены понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двухстороннюю торговлю с Индией из-за решения Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Они также уточнили, что потребуют от индийского посла покинуть Исламабад. Своего дипломата отправлять туда они также не намерены, сообщает газета Doon.

- Наши послы больше не будут находится в Нью-Дели, а их индийские коллеги будут отправлены домой, - цитирует издание министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

Более того, пакистанские власти пообещали обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с решением Индии по кашмирскому вопросу. В Исламабаде на фоне лишения Джамму и Кашмира особого статуса прошли акции протестов. В стране крайне негативно отреагировали на создание двух союзных территорий в штате.

ИСТОЧНИК KP.RU