2019-08-08T03:35:14+03:00
Происшествия

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9

Его эпицентр находился в 16 километрах от города Суао
Мария ИГНАТЬЕВА
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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9Фото: REUTERS
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У побережья острова Тайвань в среду вечером, 7 августа около 21:30 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9.

По сообщению Геологической службы США, эпицентр располагался в 76 километрах к юго- западу от столицы острова города Тайбэй. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в ближайшем к эпицентру городе Суао. В населенном пункте живет больше 40 тысяч человек.

Местные жители и туристы отметили, что подземные толчки были ощутимыми. Однако данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами от специалистов спецслужб не поступали.

Ранее, как писал сайт kp.ru, землетрясение произошло на северо- востоке Японии. Его магнитуда составила 6,2. Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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