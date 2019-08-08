2019-08-08T05:05:40+03:00
Телевизор

Церемония премии Emmy 2019 пройдет без ведущего

Организаторы назвали такое решение стратегическим
Мария ИГНАТЬЕВА
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Церемония премии Emmy пройдет без ведущегоЦеремония премии Emmy пройдет без ведущегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Церемония вручения телевизионной премии Emmy Awards впервые с 2003 года пройдет без ведущего. Она состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Трансляция будет вестись на телеканале Fox Entertainment. Его глава Чарли Колиер заявил, что из стратегических соображений решено провести 71 Церемонию вручения Emmy без ведущего. Он объяснил это тем, что слишком много сериалов закрылись и этому стоит уделить внимание. По данным издания Variety, в этом году будет 27 категорий. Поэтому организаторы дорожат временем, так как реплики ведущего и вступительное слово займут около 15-20 минут.

- Мы пришли к выводу, что в этом году, когда мы уделяем внимание такому большому числу шоу, стратегическим решением будет провести Emmy без ведущего, - заявил Чарли Колиер.

Напомним, что ранее без ведущего впервые за 30 лет прошла церемония вручения премии «Оскар». Причиной стал отказ комика Кевин Харт вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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