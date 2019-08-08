2019-08-08T07:19:29+03:00
Политика

В армии могут появятся подразделения антихакеров

Они будут защищать «военный интернет»
Ася РОМАНЧУК
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В армии появятся "подразделения хакеров", которые будут защищать "военный интернет"В армии появятся "подразделения хакеров", которые будут защищать "военный интернет"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В российской армии появятся новые подразделения, которые будут охранять «военный интернет». В задачу бойцов войдет поиск и нейтрализация виртуальных угроз.

Специально для этого уже разработано программное обеспечение, которое обеспечит многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления.

«Роты из антихакеров» уже действуют в бригадах связи окружного подчинения, но в военном ведомстве решили, что аналогичные подразделения должны появиться и в других частях.

Предполагается, что они будут комплектоваться исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием, уточнили источники «Известий» в военном ведомстве.

Сообщается, что на пути хакера будет стоять не только человек, но и специальный программный барьер — межсетевой экран. Он будет мониторить входящий трафик с заданными характеристиками и, при необходимости, запрещать свободное перемещение по сети.

Для «военного интернета» появится свой антивирус, который будет точно указывать, где произошла попытка взлома. Система сама предупреди оператора об опасности и предложит несколько вариантов перенастройки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское оборонное ведомство провело уникальные учения, на которых протестировало работу «военного интернета». Сразу возникает резонный вопрос - что же это такое? С чем его едят?

Это локальная беспроводная сеть, которая полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком с "внешним интернетом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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