Генпрокуратура Киргизии возбудила дело после столкновений у резиденции экс-президента Атамбаева

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-08T07:39:01+03:00

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Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело после столкновений у резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

В ведомстве подчеркнули, что сторонники Атамбаева оказали массовое сопротивление представителям власти, чтобы препятствовать следствию были организованы массовые беспорядки, где применялось насилие.

В итоге возбуждены уголовные дела по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство». 47 человек были госпитализированы в чуйскую и бишкекскую территориальные больницы. Среди пострадавших 22 человека из комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один пострадавший – сотрудник спецназа – скончался. Он был ранен в грудь, пуля пробила бронежилет.

- Помимо этого, собраны материалы, содержащие признаки преступлений по статьям «Убийство» «Покушение на убийство», Захват заложников», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», - сообщается на официальном сайте генпрокуратуры страны.

Сайт kp.ru сообщал, что Алмазбека Атамбаева пытались задержат 7 августа 2019 года. У резиденции экс-главы государства произошли столкновения силовиков со сторонниками лидера. Сторонники Атамбаева отбили атаку, в итоге один человек погиб. Задержать Атамбаева не удалось, позже он призвал стражей порядка не стрелять в свой народ.

Действующий глава республики прервал свой недельный отпуск и вернулся в Бишкек.

ИСТОЧНИК KP.RU