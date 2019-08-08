В МИД РФ выразили надежду на здравомыслие и ответственность сторон в Киргизии

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-08T10:14:32+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, происходящую в Киргизии. Она выразила надежду на здравомыслие и ответственность всех сторон, сообщает РИА Новости.

Столкновения силовиков со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева произошли 7 августа, во время штурма резиденции политика в селе Кой-Таш.

Задержать Атамбаева не удалось, но много людей пострадали. По последним данным, число тех, кому понадобилась медицинская помощь, превысило 50 человек, половина из них сотрудники правоохранительных органов. Один боец спецподразделения получил ранение, пуля пробила бронежилет и пострадавший скончался.

Действующий глава республики прервал свой недельный отпуск и прибыл в Бишкек, где провел совещание. На переговорах Жээнбаев призвал соблюдать все законы страны.

В свою очередь Атамбаев заявил, что вместе со своими сторонниками планирует провести митинг в Бишкеке.

Алмазбека Атамбаева обвиняют сразу в нескольких серьезных преступлениях, в том числе коррупционной направленности.

После событий 7 августа Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту случившихся событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724702" frameborder="0"></iframe> В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU