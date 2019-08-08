В Греции загорелся туристический автобус

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-08T12:13:19+03:00

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На севере Греции загорелся туристический автобус, который вез путешественников с популярного морского курорта. Во время происшествия в салоне находилось несколько десятков пассажиров, однако благодаря грамотным действиям водителя, никто не пострадал.

Причины пожара пока не установлены. Известно, что автобус двигался из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Возгорание произошло в тот момент, когда транспорт находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа, передает сайт телеканала «Звезда».

К счастью, водитель не растерялся и вывел автобус из тоннеля и остановил его на обочине трассы. После этого он помог пассажирам выбраться на улицу.

Всего автобус перевозил несколько десятков туристов, в том числе и детей разных возрастов. В результате происшествия никто не пострадал, однако сам автобус сгорел дотла, пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU