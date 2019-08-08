Пожар в воинской части под Архангельском: 2 погибших, 15 пострадавших

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-08T13:19:40+03:00

На место пожара в воинской части под Архангельском направлена санитарная авиация

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Два человека погибли и не менее 15 пострадали во время пожара на военном объекте под Архангельском. ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Ненокса. Пожар вспыхнул в четверг, 8 августа. О погибших и пострадавших сообщает РИА Новости.

Пока причины возгорания и последствия не уточняются. О самом факте сообщают источники в экстренных службах.

На место происшествия отправлена санитарная авиация, чтобы оказывать помощь пострадавшим. Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Игорь Орлов, сообщает ТАСС. Известно, что радиационный фон в Северодвинске, где горит воинская часть, в норме.

Последствия пожара на объекте ВМФ военные пока ликвидируют собственными силами. Спецтехнику МЧС к месту происшествия не вызывали, сообщил источник kp.ru.

Позже в Минобороны сообщили, что в результате пожара погибли два специалиста, шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика пострадали. Пожар возник при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

ИСТОЧНИК KP.RU