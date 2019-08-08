Губернатор о пожаре в воинской части под Архангельском: эвакуация не требуется, радиационный фон в норме
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что никаких проблем с радиационным фоном в Северодвинске нет. Несмотря на сообщения ранее, пожар в военной части не создавал выбросов радиоактивных материалов и эвакуация населения не требуется.
"Нет, ничего такого нет, и у нас таких данных нет", - ответил губернатор на вопрос ТАСС о возможных опасных выбросах.
Также администрация области подтвердила, что вся медицинская инфраструктура области готова к приему пострадавших. Санитарная авиация уже вылетела в район происшествия.
Позже пресс-служба Министерства обороны, сообщила, что в ходе испытания реактивного двигателя произошел взрыв и последующий пожар. Информацию о повышении радиационного фона в регионе военные также опровергли, никаких подтверждающих данных этому не поступило.
По официальным данным военного ведомства, в результате пожара погибло два специалиста, еще шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU