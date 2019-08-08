Задержанные в Польше россияне арестованы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-08T13:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Польский суд арестовал 24 человека, задержанных 5 августа за массовую драку с местными футбольными фанатами. Инцидент произошел в городе Краков. Известно, что причиной конфликта стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли сигаретами.

При обыске у задержанных нашли слезоточивый газ, огнестрельное и холодное оружие, бейсбольные биты и топоры, передает издание Rmf 24. Всего в потасовке участвовали 26 человек, однако двух из них суд решил не арестовывать по семейным причинам и по состоянию здоровья. Среди арестованных двое граждан Польши, двое уроженцев Чечни с польским гражданством, а также граждане Армении. По данным консульства России, в потасовке также замешано около 10 россиян, все они из Чечни. Самому младшему из них 19 лет.

Причем, некоторые из арестованных пребывали в Польше нелегально. Но среди них были также и те, кто имеет вид на жительство в этой стране.

Напомним, стычка между футбольными фанатами и выходцами с Кавказа произошла 5 августа. Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось успокоить зачинщиков конфликта без применения оружия. После этого полиция провела на их квартирах обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU