Более трети московских таксистов работают без выходных

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-08T13:12:41+03:00

От 60 до 65% водителей такси в столице при этом работают с переработками

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Порядка 35% московских таксистов работают без выходных. Об этом заявил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме такси.

По словам чиновника, 98% таксистов в Москве - это мужчины, 2%- женщины. "25% - работают от года до двух, 60-65% работают с переработками, 35% работают фактически без выходных", - приводит слова Пронина агентство РИА Новости.

Пронин также отметил, что средний опыт работы в такси составляет 6 лет, причем для 79% таксистов эта работа является единственным способом заработка. В среднем московские таксисты совершают от 10 до 15 поездок в день, заключил замглавы департамента транспорта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о голодовке, объявленной водителем такси из-за низких тарифов. Мужчина в течение нескольких дней находился в своей рабочей машине, припаркованной у Театра у Никитских ворот, чтобы добиться справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU