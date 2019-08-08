2019-08-08T13:32:26+03:00
Происшествия

Минобороны РФ: на полигоне под Архангельском взорвалась жидкостная реактивная установка

В этот момент проводилось ее тестирование
Ася РОМАНЧУК
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В Минобороны официально рассказали о причинах пожара на объекте под АрхангельскомВ Минобороны официально рассказали о причинах пожара на объекте под АрхангельскомФото: "КП" Архив
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В Минобороны официально подтвердили взрыв и последующий пожар на территории военного объекта под Архангельском. В военном ведомстве заявили, что на полигоне произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В результате происшествия шесть человек получили травмы, двое скончались. Все они военнослужащие. Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Изначально сообщалось, что травмы получили не менее 15 человек. Губернатор региона Игорь Орлов отдал поручение направить к месту ЧП санитарную авиацию, чтобы иметь возможность оперативно оказать помощь пострадавшим.

Больницы и госпитали приведены в состояние повышенной готовности, чтобы принять пострадавших.

Губернатор так же объяснил, что никаких проблем с радиационным фоном в Северодвинске нет. Несмотря на сообщения ранее, пожар в военной части не создавал выбросов радиоактивных материалов и эвакуация населения не требуется.

Сайт kp.ru сообщал, что это второе происшествие на объектах Минобороны с начала августа. Ранее, 5 августа, в деревне Каменка начался пожар на складе, где хранится, по предварительным данным, 40 000 боеприпасов (здесь их утилизируют). В результате взрывов пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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