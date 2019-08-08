ООН опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН опубликовала наглядную инструкцию по улучшению планеты, в котором может принять участие абсолютно любой человек. Сборник рекомендаций назвали «Руководство по спасению мира для лентяев».
К задачам, которые организация ставит приоритетными до 2030 года, относятся:
1. Ликвидация бедности
2. Ликвидация голода
3. Обеспечение здравоохранения
4. Экстренная борьба с изменениями климата
5. Сохранение и улучшение экологии
6. Развитие равенства
7. Содействие экономическому развитию
Несмотря на то, что прямую ответственность за эти вопросы несут правительства, в ООН уверены, что массовый личный вклад может сравниться по эффективности с государственным регулированием.
В первой части руководства предлагаются решения, не требующие вообще никаких усилий, например подсоединение компьютера к удлинителю и его отключение при ненадобности, а также максимально возможная замена бумажных документов и квитанций на электронные.
Вторая часть посвящена оптимизации домашнего быта, там даются рекомендации по экономии воды и электричества, а также снижению количества и вредности мусора.
Третья — про поведение в городе. Там дают советы о разумном выборе потребительских товаров, минимизации пользования личным авто и экономии на различных покупках.
И, наконец, четвертый, самый трудозатратный уровень участия, описывает поведение в обществе и на работе. Там описываются способы, как без участия в специальных организациях помогать развитию равенства, защищать трудовые и гражданские права, контролировать соблюдение работодателем национальных и международных законов.
ИСТОЧНИК KP.RU