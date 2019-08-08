2019-08-08T13:52:23+03:00
Общество

ООН опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев»

Это сборник советов для каждого, кто хочет сделать мир лучше, прилагая к этому минимальные усилия
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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По мнению ООН личные усилия могут быть эффективнее любой государственной регуляцииПо мнению ООН личные усилия могут быть эффективнее любой государственной регуляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ООН опубликовала наглядную инструкцию по улучшению планеты, в котором может принять участие абсолютно любой человек. Сборник рекомендаций назвали «Руководство по спасению мира для лентяев».

К задачам, которые организация ставит приоритетными до 2030 года, относятся:

1. Ликвидация бедности

2. Ликвидация голода

3. Обеспечение здравоохранения

4. Экстренная борьба с изменениями климата

5. Сохранение и улучшение экологии

6. Развитие равенства

7. Содействие экономическому развитию

Несмотря на то, что прямую ответственность за эти вопросы несут правительства, в ООН уверены, что массовый личный вклад может сравниться по эффективности с государственным регулированием.

В первой части руководства предлагаются решения, не требующие вообще никаких усилий, например подсоединение компьютера к удлинителю и его отключение при ненадобности, а также максимально возможная замена бумажных документов и квитанций на электронные.

Вторая часть посвящена оптимизации домашнего быта, там даются рекомендации по экономии воды и электричества, а также снижению количества и вредности мусора.

Третья — про поведение в городе. Там дают советы о разумном выборе потребительских товаров, минимизации пользования личным авто и экономии на различных покупках.

И, наконец, четвертый, самый трудозатратный уровень участия, описывает поведение в обществе и на работе. Там описываются способы, как без участия в специальных организациях помогать развитию равенства, защищать трудовые и гражданские права, контролировать соблюдение работодателем национальных и международных законов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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