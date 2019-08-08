2019-08-08T13:50:32+03:00
В мире

Сторонники экс-президента Атамбаева освободили захваченных спецназовцев

И сообщили о втором штурме, который начали бойцы спецподразделения
Ася РОМАНЧУК
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Сторонники экс-президента Атамбаева отпустили заложниковСторонники экс-президента Атамбаева отпустили заложниковФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили спецназовцев, которые были взяты в заложники после неудавшегося штурма резиденции в Кой-Таше.

Они были выпущены добровольно, бойцов проводили к представителям властей.

Сразу после этого сообщения в штабе Атамбаева заявили о новом штурме, который предпринимает спецназ.

7 августа силовикам так и не удалось задержать Алмазбека Атамбаева, сторонники политика отбили штурм. В итоге пострадало более пятидесяти человек, один погиб – это боец спецподразделения, который был ранен.

Самого Атамбаева обвиняют в ряде преступлений, связанных, в том числе, с коррупцией. Теперь к ним добавятся новые претензии.

Действующий глава государства призвал не допускать подобного и осудил действия Атамбаева после того, как он отказался сдаться силовикам.

МВД Киргизии возбудило шесть уголовных дел, том числе по статье «Захват в заложники», после операции по задержанию Атамбаева. Еще ряд уголовных дел по более тяжким статьям были возбуждены Генеральной прокуратурой страны.

В МИД РФ отметили, что все происходящее в Киргизии – это внутренние дела страны, а российским туристам посоветовали быть осмотрительнее и обходить стороной районе, где проходи спецоперация.

В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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